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Hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarından tespit edildi
GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ, YAKALANDI
AYDIN 22.10.2020, 14:58
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki ayrı motosiklet hırsızlığı gerçekleştirdiği güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli polisin operasyonu ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ege ve İkiçeşmelik Mahallelerinde iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayı üzerine, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan tüm güvenlik kamera ve mobese görüntülerinin titizlikle incelenmesi sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak V.H. K. olduğu tespit edildi. Ekipler tespit edilen şüpheliyi İkiçeşmelik Mahallesi’nde saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. V.H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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