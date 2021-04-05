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Hırsızlar kameralara takıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir evden hırsızlık yapan şüpheliler polisin kamera takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYDIN 05.04.2021, 13:12
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir evden hırsızlık yapan şüpheliler polisin kamera takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, 31 Mart tarihinde Kadıkalesi Mahallesi’nde iki ayrı evden hırsızlık ihbarı alan ekipler olay yerine gelerek incelemeler başlattı. Kameraların detaylı incelenmesi sonucu hırsızlık şüphelisi 3 kişi tespit edildi. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri bir araca binerek olay yerinden kaçan 3 hırsızın peşine düştü. Operasyon sonucunda E.P., İ.Z. ve E.G.A. isimli 3 şüpheli Kadınlar Denizi Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden E.P. isimli kişi serbest bırakılırken İ.Z. ve E.G.A. isimli 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.