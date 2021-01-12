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Hırsızlar bu sefer elektrik direklerine göz dikti
Aydın’ın Nazilli ilçesinde enerji nakil hatlarını taşıyan direklerdeki demirleri söken iki şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı.
AYDIN 12.01.2021, 10:27
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde enerji nakil hatlarını taşıyan direklerdeki demirleri söken iki şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Muammer Aksoy Mahallesi 1100 sokak üzerinde devriye görevini yaparken, elektrik direklerinden demir levhaları söken iki şüpheliyi fark etti. Polis ekipleri hemen iki şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. D.T. (31) ve Ö.A. (27) isimli şüphelilerin 12 adet direkten demir levhaları tornavida ile sökerek çaldıkları tespit edildi.Demir levhaların sökülmesi sonucu rüzgara karşı dayanıklılığı azalan elektrik direklerinde bakım çalışması başlatıldı.
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