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Hibe çeklerini Vali Aksoy’un elinden aldılar

Aydın’da Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurmalarına Yönelik Projeler kapsamında 17 engelli ve eski hükümlüye toplam 957 bin TL hibe desteği verildi.

AYDIN 02.12.2021, 15:17
Hibe çeklerini Vali Aksoy’un elinden aldılar

Aydın’da Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurmalarına Yönelik Projeler kapsamında 17 engelli ve eski hükümlüye toplam 957 bin TL hibe desteği verildi.

İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü tarafından engelli ve eski hükümlü bireylerin kendi işlerini kurmaları kapsamında projeleri onaylanan 17 engelli ve eski hükümlü düzenlenen törenle desteklerini aldı. Aydın Valiliğinde gerçekleştirilen etkinlikte projeleri kapsamında hibe almaya hak kazanan 17 vatandaş, sembolik olarak hazırlanan hibe çeklerini Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un elinden aldı.

Engelli birey ve eski hükümlülerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için gerekli imkanların verildiğini ifade eden Vali Aksoy, “İŞKUR İl Müdürlüğümüz yapmış olduğu çalışmalarda engelliler ve eski hükümlülere proje desteği veriyor. Bu kapsamda ilimizde yapılan çalışmalar sonrası İŞKUR Genel Müdürlüğünce onaylanan 17 projemize bugün desteklerini vereceğiz. Aramızda 17 kişiden 9 kişi var ve bunlara 50 ile 65 bin TL arasında değişen oranlarda projelerinin özelliklerine göre katkılar sunacağız. Toplamda 17 projede 957 bin TL’lik bir katkı gerçekleştireceğiz. Engelli vatandaşlarımızın toplumun ayrılmaz bir parçası olmasını istiyoruz ve bu amaçla kendi ayaklarının üstünde durabilecekleri ekonomik hareketliliğini sağlayabilecekleri bir ortamı onlara sunma adına devletin ilgili kurumlarının yapmış olduğu çalışmalardan bir örneği de bugün ortaya koymuş olacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Engelli ve eski hükümlülerimizin yapacağı çalışmalarla ekonomik anlamda da ayakta kalmalarına imkan sağlayacak bu projelerde başarılar diliyorum. Hedefimiz toplumun bütün kesimini kucaklamak ve onların sorunlarına çözüm üretmek” dedi.

İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi ise, “Devletimizin imkanlarını ilimizde engelli ve eski hükümlü kardeşlerimiz için seferber ediyoruz. Bugüne kadar 169 projemiz şu anda kabul edildi ve işine devam ediyorlar. Aydın’da gerçekten proje sorumlusu arkadaşlarım güzel bir iş başarıyor. Türkiye genelinde ilk 5’in içerisinde çalışmalarımız var. Bu işe mesai harcayan ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Biz engelli ve eski hükümlü kardeşlerimizin istihdam ve hibeleri konusunda sürekli çalışıyoruz” dedi.

Hibe programı kapsamında proje başvuru tarihlerinin de uzatıldığını hatırlatan Terzi, “Proje başvurularımız 3 Aralık itibariyle son eriyordu ancak bu süre 17 Aralık’a kadar uzatıldı. Şuan için 10’un üzerinde bir başvuru var. Tabi süre uzayınca bu sayının daha yükseleceğini düşünüyoruz” dedi.

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