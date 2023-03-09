Herkes atık görüyordu, HBX Ar-Ge değerlendirmeye başladı

Aydın’da bugüne kadar sadece görsel güzelliği ve gölgesi için kullanılan turunç ağaçlarının atık olarak görülen dallarının HBX Ar-Ge ekibi tarafından dezenfektan üretiminde kullanılacağı bildirildi. Aydın Efeler’de budanan binlerce ağacın dalları artık bertaraf edilmesi gereken atık değil, önemli bir hammadde olarak değerlendirecek.

HBX AR-GE (BAP) Proje Merkezi tarafından ADÜ Teknokent içerisinde geçtiğimiz yıl incelemeye alınan turunç ağaçlarının sadece meyvesi değil yaprağının da mikroplara karşı çok güçlü bir antiseptik özelliği olduğu belirlendi. Bu yönde başlattıkları çalışmalardan güzel sonuçlar aldıklarını belirten HBX AR-GE (BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Hakan Başlık, “Korona virüs salgını sonrası dezenfektanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Sadece insan sağlığı açısından değil tüm hayvancılık sektöründe de haşere ve hastalıklardan korunmanın önemli yollarından biri dezenfektan oldu. Yaklaşık 2 yıl önce yaptığımız çalışmada turunç meyvesi ve ağacın yapraklarından elde ettiğimiz dezenfektan ile ahırları ve özellikle hayvanları hastalık ve hastalıkları yayan haşerelerden korumayı başarmıştık” dedi.

Binlerce ağacın atık olarak görülen budanmış dalları değerlendirilecek

Aydın’da şehir merkezlerinde gerek görsel güzellik, gerekse yazın gölgesi için yetiştirilen binlerce turunç ağacının budama mevsiminin geldiğini belirten Başlık, “Biz HBX Ar-Ge olarak bu ağaçlarının budanıp atık olarak görülen dallarını değerlendirmeye başladık. HBX-TR13(2020/21563) geniş spektrumlu ve spesifik doğal dezenfektan adını verdiğimiz üretim ile Aydın’nın turuncunu değer katmak istiyoruz” dedi.