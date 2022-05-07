Her şey değişti bir tek O memur değişmedi

Aydın Efeler Tarım İlçe Müdürlüğü’nde görev yapan 45 yıllık devlet memuru Mehmet Bayrakdar, görev süresi ve çalışmaları ile görenleri şaşırtıyor. Şu ana kadar 4 kurumda 15 müdür eskiden Bayrakdar, 16. müdürü görmeden emekli olmak istediğini belirtti.

Türkiye’de pek çok kişinin hayali olan devlet memurluğunu, elde edenler bir türlü bırakamıyor. Aydın Efeler Tarım İlçe Müdürlüğü’nde çalışan görev yapan Mehmet Bayrakdar, 45 yıllık devlet memuru olduğunu söyledi. Göreve Ankara’nın Çubuk ilçesinde 27 Mart 1978 tarihinde başladığını belirten Mehmet Bayraktar, “Teknisyen kadrosu ile başladığım devlet memurluğunda pek çok görevleri icra ettim. Ankara Çubuk’ta 12, Aydın Sultanhisar’da 11, Aydın il tarım Müdürlüğü’nde 14, Aydın Büyükşehir olunca kurulan Efeler tarım Müdürlüğü’nde 8 yıldır görev yapıyorum” diye konuştu.

“Vekiller hariç 45 asil müdürü eskitti”

Şu anda Aydın’ın görevi başındaki en uzun yıl görev yapan memurları arasında yer alan Mehmet Bayrakdar’ın şu ana kadar vekiller hariç 15 müdür eskittiği 16’ıncı müdürü göremeden artık emekli olmayı planladığını söyledi.