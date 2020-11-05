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Hem ekmeğini kazanıyor, hem geleneği yaşatıyor

HEM EKMEĞİNİ KAZANIYOR HEM GELENEĞİ YAŞATIYOR

AYDIN 05.11.2020, 10:18
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Hem ekmeğini kazanıyor, hem geleneği yaşatıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Ayvaz İçen, hem çocukluğundan miras kalan kestane kebap geleneğini yaşatıyor hem de ekmek parasını kazanıyor.

Aydın’da kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane kebap da unutulmaya başlanan gelenekler arasında yerini alırken, Aydınlı esnaf Ayvaz İçen (63) çocukluğunun mirası bu geleneği yaşatmaya çalışıyor. Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de açtığı küçük tezgahında hem kestane kebap geleneğini yaşatıyor hem de geçimini sağlıyor. Bir kamu kurumunda çalıştıktan sonra emekli olan İçen, unutulmaya yüz tutan geleneği tekrar canlandırmak için Adnan Menderes Bulvarı üzerinde açtığı küçük tezgahında yaşamını sürdürüyor.

“Yavaş yavaş yok olmasına çok üzülüyorum”

Soba kullanımın azalması ve şehir hayatının yaygınlaşması ile kestane kebap geleneğinin de unutulmaya başlandığını ifade eden Ayvaz İçen; “Köydeki evimizde torunuma kestane kebap yapmıştım ve bu tatla yeni tanıştığını öğrendim. Maalesef bu lezzetli geleneğimiz unutulmaya başlandı ve yeni nesiller tarafından neredeyse hiç bilinmiyor. Daha sonra kendi çocukluğum aklıma geldi. Soğuk kış akşamlarında sobanın etrafındaki aile sohbetlerimizi hatırladım. Bu geleneğin yavaş yavaş yok olmasına çok üzüldüm. Bu sebeple hem kestane geleneğini yaşatmak hem de imkanı olmayan vatandaşımıza bu lezzeti unutturmamak için bu küçük tezgahımı açmaya karar verdim” dedi.

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