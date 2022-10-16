Hedef dışı av olan deniz kaplumbağası karaya vurdu

Kuşadası Körfezi Pamucak sahiline caretta caretta cinsi yetişkin deniz kaplumbağası ölü olarak vurdu.

Kuşadası Körfezi’ni beslenme alanı olarak kullanan caretta caretta cinsi kaplumbağaların, insan kaynaklı ölümleri devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Selçuk’a bağlı Pamucak sahilinde bir deniz kaplumbağası sahile vurmuş bir şekilde bulundu. Ölü olarak kıyıya vurduğu tespit edilen kaplumbağanın ölüm nedeninin, hedef dışı av olarak trol teknelerinin ağına takıldığı ve boğulduğu tahmin ediliyor.

Pamucak sahilinde gezen Deniz Çalı isimli duyarlı bir vatandaş, deniz kaplumbağasının kıyıya vurduğunu fark etti ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı incelemenin ardından caretta carettanın üzerinde herhangi bir kesi ya da yara izi olmadığını, açılan av sezonu ile birlikte kaplumbağanın hedef dışı av olabileceğini belirtti.

Her yıl çok sayıda kaplumbağanın hedef dışı av olarak hayatını kaybettiğini ifade eden Sürücü; “Bu mevsimde av sezonu başladığından, Kuşadası Körfezinde yoğunlaşan trol teknelerinin ağlarına hedef dışı av olarak takıldığını tahmin etmekteyiz. Ağ içinde kalan kaplumbağalar su yüzeyine çıkıp nefes alamadıkları için boğularak ölmektedir. Caretta caretta türü iribaşlı deniz kaplumbağaları ve chelonia mydas türü yeşil deniz kaplumbağaları denizel biyoçeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip Kuşadası Körfezi’ne beslenmek amacıyla gelmektedir. Deniz kaplumbağaları yumurtadan çıktıklarında boyutları bir avucun içine sığacak kadar küçüktürler. 101 santimetreye ulaşan boyutuyla bugün ölen kaplumbağanın yıllardır devam eden yaşam süreci ne yazık ki sona ermiştir. Ölen kaplumbağanın erkek bir birey olması nesillerini devam ettirmeleri açısından çok önemlidir” dedi.

“Erkeğin kaybı popülasyonda önemlidir”

Deniz kaplumbağaları üzerine çalışmalar yürüten ADÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan ise “Deniz kaplumbağalarında cinsiyet kromozomu bulunmadığı için cinsiyet kuluçka süresi boyunca yuvadaki sıcaklıkla belirlenir. Türe ve kumsallara göre değişiklik gösterse de genellikle 29 derece üzerinde ortalama sıcaklıkta dişi bireyler, bunun altında ise erkek bireyler oluşur. Özellikle iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklar dünya genelinde son zamanlarda dişi ağırlıklı yavruların oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle deniz kaplumbağası popülasyonlarında erkek bireyler üreten kumsallar önemli hale gelmiştir.

Bir bireyin eşeysel olgunluğa ulaşması yaklaşık 25-30 yıl sürdüğü için ve genelde bin bireyde 1-2 birey eşeysel olgunluğa eriştiği için erişkin bir erkeğin kaybı popülasyonda oldukça önemlidir. Bunun yanında deniz kaplumbağalarında erkekler çiftleşme döneminde birden fazla dişiyle çiftleşerek (çoklu babalık) neslin devamı için genetik çeşitliliği arttırdığı için ayrıca önemlidir” dedi.