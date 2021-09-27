HBX Arge’den bir buluş daha; tüm mutfağı bir şişeye sığdırdı

Merkezi Aydın’da bulunan ve yaklaşık 13 yıldır çeşitli bilimsel araştırmalar üzerinde çalışmalar yapan Karya Farma HBX AR-GE, ülke genelinde aynı anda 20 değişik bölgede meydana gelen yangınların ardından operasyonel durumlarda olan yetişkinler için vücudun genel olarak ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte mama üretti. Yeni üretimin de patentini aldığını belirten HBX BAP Bilimsel Araştırmalar Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, tamamen doğal ve bitkisel bileşenlerden oluşan yetişkin mamasının askeri, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra dağ sporları yapanların kullanabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Proje Koordinatörü Hakan Başlık, Karya Farma HBX Ar-Ge olarak Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Teknokent içerisinde faaliyetlerini sürdürdüklerini ve yeni bir çalışmaya daha patent aldıklarını söyledi. Yeni buluşlarında bünyesinde içerdiği bileşenler sayesinde bağışıklık sistem güçlendirici, antiviral, antibakteriyel, antifungal, antiparazitik, antikanser özelliklerine haiz bir bitkisel bileşen içerikli mama ürettiklerini kaydeden Başlık, “Bu ürün başta askeri alanlar olmak üzere, itfaiye, arama kurtarma, dağcılıkta ve spor branşlarında tüketilmek üzere geliştirildi. Tatbikat ve savaş durumlarında olan kişiler için de ilave besin kaynağı olarak tüketilebilecek HBX-VMP ismini verdiğimiz bu ürünü geçtiğimiz aylarda Başta Muğla ve Aydın olmak üzere ülkenin değişik illerinde aynı anda başlayan 20’ye yakın orman yangını sırasında planladık. O günlerde gece gündüz orman yangınları ile ve enerji ihtiyaçlarını daha kolay sağlayabilmesi için ürettiğimiz ve mama adını verdiğimiz bu ürünü, tamamen bitkisel içerikli bileşenlerden doğal yöntemler ile elde ettik. Yüksek besin değerlerine sahip, tüketiciler için hem doyurucu hem de koruyucu özelliklere sahip bu ürünümüz ile adeta bir mutfakta olması gereken her şeyi şişenin içine sığdırdık. Ürün besleyici olmasının yanında tat ve aroma olarak da oldukça beğenildi” diye konuştu.