HBX Ar-Ge Cumhuriyet’in 99 yılında hazırladığı proje ile ‘Uzayda Beslenme’ konusunu ele aldı

Ge Cumhuriyet’in 99. Yılına özel hazırladığı ‘Uzayda Beslenme’ konusunu projelendirdi. Aynı zamanda NASA’nın astronotlar için başlattığı uzayda uzun süreli beslenme konulu 1 milyon dolar ödüllü yarışmaya da proje hazırlayan HBX Ar-Ge projeler Koordinatörü Hakan Başlık Türk usulü projeler üretmeye devam ettiklerini söyledi.

Gelecek dönemde dünyanın en önemli sorunun, gıda ve enerji kıtlığı olduğunu ve insanların kıtlıkta, teknoloji olmadan da beslenmelerini sağlayabilecek projeler üzerinde çalışmalarının bulunduğunu belirten Karya Farma HBX Ar-Ge Projeler Koordinatörü Hakan Başlık; “NASA’nın uzayda uzun süreli beslenme ortamı için fikirler toplamak amacıyla düzenlediği yarışmaya akıllı kahve, akıllı çorba, akıllı enerjik tatlı, akıllı enerji içeceği adıyla 4 farklı formatta süper besin değerlerine sahip inovatif projeler geliştirdik” diyerek çalışmalarını Cumhuriyet’in 99. Yılına ithaf ettiklerini söyledi.

İnsanlığın var oluşundan bu yana çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Menderes Vadisi’nin yetiştirdiği ürünler ve taşıdığı değerlerin kıymete dönüşmesi amacıyla ve insanlığa faydalı işler yapmak için mücadele ettiklerini kaydeden Karya Farma HBX Ar-Ge Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, ‘HBX 2371-immünextraT13’ adlı çalışma ile kıtlık durumunda beslenmeyi ele aldıklarını söyledi. Bu çalışmanın tüm hastalıklara karşı oldukça güçlü antioksidan içeren bir ürün hazırlamaya çalıştıklarını kaydeden Başlık, “Geleceğimizi tehdit eden kıtlık ve susuzluğa karşı teknolojiyi minimum kaynak ve atıkla hazırlamak en önemli kriter olarak gösterilmektedir. Gıda teknolojisinin sınırlarını zorlamak, geleceğin kaşiflerinin sağlığını korumaya yarayacak inovatif çalışmalar ile ilgili bir yarışmadır. Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Teknokent içerisinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX Ar-Ge olarak geliştirilen HBX2371-immünextra T13 içeriğinde yer alan çok yüksek omega yağ asitleri, vitaminler, mineraller, proteinlerden oluşmasının yanı sıra bozulma riskinin olmayışı bu yarışmaya alternatif ürün olmaya aday olarak gösterilmesine sebep olmaktadır. Uzun araştırmalar neticesinde HBX-2371’den sonra 17 bilimsel patentli çalışmalara imza attık. "HBX 2371-immünextraT13" adlı çalışmaları ile NASA’nın yarışmasında Türkiye’yi ve Aydın’ı temsil etmeye aday olduklarını söyledi.