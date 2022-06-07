Hazırlıklar tamamlandı, festivale geri sayım başladı

“Bu festival Aydın’da Marka Olacak” sloganı ile Aydın’ın Koçarlı ilçesinde bu yıl 14.sü düzenlenecek olan “Koçarlı Çam Fıstığı, İncir, Pamuk, Zeytin, Zeytinyağı ve Yöresel Ürünler Festivali” için heyecanlı bekleyişe 3 gün kaldı.

10 - 12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival için tüm hazırlıklar tamamlanırken geri sayım başladı. Koçarlı Belediyesi Yöresel Ürünleri festivali için dolu dolu bir program hazırladı ve katılımcılara unutulmaz bir festival yaşatacak.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Festivalimiz için yoğun bir program hazırladık. 10-11 ve 12 Haziran’da festivalimizin eğlence bölümünü yapacağız, festivalimiz de hem tarımsal ve yöresel ürünler tanıtılıp pazarlanacak hem de vatandaşlarımız eğlenebilecek ” dedi.

Kortejden, panayıra, dans gösterilerinden konserlere kadar ve çeşitli eğlencelerin yer alacağı festivale İlçede yaşayan herkesin sahip çıkması gerektiğinin de altını çizen Başkan Kaplan “Festivalimiz son 3 gün kaldı. Cuma günü muhteşem bir kortej ile başlayacak olan Yöresel ürünler festivalimiz sadece Koçarlı’nın değil, Aydın’ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Her şey tüm ayrıntısına kadar düşünüldü. Amacımız yöresel ürünlerimizin, ilçemizin ve ilimizin tanıtımına katkı sunmak” diye konuştu.

"Festival dolu dolu geçecek"

10-12 Haziran tarihleri arası gerçekleşecek olan, vatandaşların ailece keyifle vakit geçirebilecekleri aktivitelerle dolu dolu festival 10 Haziran Cuma günü 17.00’da kortej ile başlayacak. 14. Koçarlı Çam Fıstığı, İncir, Pamuk, Zeytin, Zeytinyağı ve Yöresel Ürünler Festivali birbirinden eğlenceli gösteri ve konserlerle devam edecek. 10 Haziran Cuma akşamı Koray Avcı, 11 Haziran Cumartesi akşamı Tuğçe Kandemir, 12 Haziran Pazar akşamı ise Aleyna Tilki festivalde birbirinden güzel şarkıları ile katılımcılara unutamayacakları anlar yaşatacaklar. Ünlü sanatçıların yanı sıra yerel sanatçılar sahne performansları ve çeşitli etkinliklerde festivale renk katacak. Ayrıca 8 Haziran tarihinden itibaren kurulacak olan yöresel ürünler panayırı ve pazarı üretici ile tüketiciyi buluşturacak.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, festivalde küçük, büyük herkesin doyasıya eğleneceğini ifade ederek, “Tüm hemşerilerimizi ve Aydınlıları birbirinden renkli görüntülerin yaşanacağı festivalimize davet ediyorum” dedi.