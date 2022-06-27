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Hayvan Pazarı bayrama hazırlanıyor

Efeler Belediyesi, Çeştepe Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarında gerçekleştirdiği çalışmalarla, kentin en büyük hayvan pazarını Kurban Bayramı’na hazırlıyor.

AYDIN 27.06.2022, 10:48
Hayvan Pazarı bayrama hazırlanıyor

Efeler Belediyesi, Çeştepe Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarında gerçekleştirdiği çalışmalarla, kentin en büyük hayvan pazarını Kurban Bayramı’na hazırlıyor.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarlarında sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvan alım satımının ve kesiminin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alıyor. Ekipler, görev ve sorumluluk alanındaki hayvan pazarları ve şehir merkezinde kurulan kurban kesim noktalarında sağlıklı ve hijyenik koşullarda kesimin sağlanması için hazırlıklarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları titizlikle yürüttüğü temizlik çalışmaları ile pazar alanı daha temiz bir görünüme kavuşturuyor.

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