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Hayırsever kardeşler arsalarını belediyeye bağışladı

Aydın’ın Koçarlı İlçesinde hayırsever iki kardeş ilçe merkezinde bulunan arsalarını babalarının adını taşıyan park yapılması için Koçarlı Belediyesine bağışladı.

AYDIN 29.01.2022, 10:06
Hayırsever kardeşler arsalarını belediyeye bağışladı

Aydın’ın Koçarlı İlçesinde hayırsever iki kardeş ilçe merkezinde bulunan arsalarını babalarının adını taşıyan park yapılması için Koçarlı Belediyesine bağışladı.

Koçarlı Tapu Müdürlüğünde gerçekleşen törende arsa tapusunu teslim alan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, duyarlı davranışından dolayı hayırsever kardeşlere teşekkür ederek, "Yapılan bağış ilçemiz için büyük bir örnek davranıştır. Hayırsever Melike Beyazıt hanımefendi ve Melih Pirlibeyoğlu beyefendi kendilerine ait 272 metrekare olan arsalarını belediyemize bağışlaması bizleri çok sevindirdi" dedi.

"Babamızın ismini yaşatmak istiyoruz"

Koçarlı ilçe merkezi Yeni mahalle Bahar sokakta bulunan 272 metrekare alana sahip arsalarını belediyeye bağışlayan kardeşlerden Melike Beyazıt, tapu teslim töreninde yaptığı konuşmada, babaları Ali Galip Pirlibeyoğlu’nun Koçarlı’ya aşık biri olduğunu ifade ederek, “Babamız Ali Galip Pirlibeyoğlu Koçarlı’ya aşık bir insandı. Hiçbir zaman Koçarlı ile bağlarını koparmadı. Biz burada yaşamamamıza rağmen babamızın ve annemizin vesilesi ile Koçarlı’ya gönül bağımız devam ediyor. Ailecek, babamızın isminin çok sevdiği Koçarlı’da yaşamasını istedik. Bu nedenle de arsamızı çalışmalarını da takdir ettiğimiz Belediye Başkanımız Nedim Kaplan aracılığıyla ve babamızın ismini taşıyan park yapılması şartıyla karşılıksız olarak Belediyeye bağışlamaya karar verdik” dedi.

Bağışlanan arsayı kısa sürede sosyal alan olarak değerlendireceklerini ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Melike Beyazıt hanımefendi ve Melih Pirlibeyoğlu beyefendi, değerli babalarından miras kalan 272 metrekare alana sahip arsalarını belediyemize bağışladılar. Biz de kendilerinin de isteği üzerine bağış olarak aldığımız arsaya, çocuklarımız için oyun alanı, gençlerimiz, yaşlılarımızın, o bölge de oturan vatandaşlarımızın da rahatça vakit geçirebileceği, oturabileceği bir sosyal alan olarak değerlendireceğiz” dedi.

Başkan Kaplan ayrıca, vatandaşların yaptığı bu tarz bağışları önemsediklerinin altını çizerek, “Bu bağışlarla gelecekte bu ilçenin güzelliğine değer katacak işler inşa edilerek halkın hizmetine sunulacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından hayırseverler Melike Beyazıt ve Melih Pirlibeyoğlu’nun bağışladığı arsanın tapusu Koçarlı Tapu ve Kadastro Müdürü Salih Pota tarafından, Belediye Başkanı Nedim Kaplan’a teslim edildi.

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