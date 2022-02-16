Hayırsever aileden ADÜ’ye anlamlı bağış

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hayırsever bir ailenin desteği ile tefrişatı yapılan iki odaya Birsen-Mustafa Öztunar ve Serpil-Feridun Özdemir’in adı verildi.

Aydın’da bir hayırsever aile tarafından ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne bağış yapıldı. Hastaneye yapılan bağış ile 2 hasta odasının tefrişi yapıldı. Yeniden düzenlenen odaya Birsen-Mustafa Öztunar ve Serpil-Feridun Özdemir’in adı verildi. ADÜ Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayça Tuzcu, bağışta bulunan aileye gerçekleştirilen program ile plaket takdim etti.

Yapılan bağışlar ile tefrişi gerçekleşen odalardan birçok hastanın faydalandığını ifade eden Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayça Tuzcu; “Üniversite hastanesi olarak hayırseverlerimize çok şey borçluyuz. Bu değerli bağış için ise hayırsever ailemize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.