Hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarının anısı yaşatılacak

Efeler Belediyesi ile Aydın Tabip Odası arasında Hatıra Ormanı İşbirliği Protokolü imzalandı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Adına Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık arasında gerçekleşen imza töreni kapsamında, pandemi süresince hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarının anısına, Efeler Belediyesi tarafından bin adet fidan bağışlanacak. Aydın Tabip Odası Hatıra Korusu/Ormanı Projesi için tahsis edilen Kuşadası Yaylaköy’de bulunan arazide, Efeler Belediyesi’nin fidanları ile hatıra ormanı oluşturulacak.

Efeler Belediyesi’nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, pandemi döneminde büyük bir özveride bulunarak, insanların yaşama dönmesine katkı sağlamak için çabalayan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haklarının ödenemez olduğunu belirterek, şöyle konuştu; “Hekimlerimiz ve sağlık çalışanları için ne yapsak az kalır. Aylarca ailelerini görmeden, vatandaşları bu hastalıktan, bu illetten kurtarabilmek için cansiperane çalıştılar. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu protokolün bir başlangıç olmasını diliyorum. Tabip Odası ve sağlık çalışanları ile daha birçok projede birlikte olmayı umut ediyorum”

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık ise “Başta Tabip Odası Başkanımız Esat Ülkü olmak üzere kaybettiğimiz hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız için Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’ın katkılarıyla hatıra ormanı oluşturuyoruz. Ege Orman Vakfı’na, Efeler Belediyesi’ne, Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.