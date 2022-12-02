Havalar soğudu, dericilerde mesai yoğunlaştı

Yurt genelinde olduğu gibi Aydın’da da havalar soğumaya başladı. Havaların soğumasıyla birlikte, vatandaşların mont ihtiyacı oluştu. Vatandaşlar, kışın sıcak tutması nedeniyle tercih edilen deri montlara talebi arttırırken, kimi vatandaşlar eski montlarını tamir ettirerek, kullanılabilir hale getirebilmek için deri mont tamircilerinin yolunu tutmaya başladı.

Aydın’ın sayılı deri mont tamircilerinden olduğunu belirten 55 senelik deri mont tamircisi dükkanı sahibi İlhan Yıldız, “Kış mevsiminin ayak seslerinin duyulmasıyla birlikte aydında havalar soğudu ve vatandaşların mont ihtiyacı başladı. Mont fiyatlarının yükselişe geçmesiyle deri mont tamirine olan talep de artmaya başladı. Bu sebepten ötürü vatandaşlar yeni bir monta çok fazla para ödemek yerine eski montlarını tamir ettirerek onları tekrardan kullanılabilir hale getirebilmek için bizi tercih etmeye başladı. İnsanlar artık montları yırtılınca çöpe atıp yenisini almıyor. Yenisini almak yerine tamir ettirelim diye düşünüyorlar. Ayakkabı, çanta gibi ürünlerin tamir oranları da arttı. İnsanlar sadece deri mont için de değil, ayakkabı ve çanta için de yırtılınca, hasar görünce, tamire götürüyorlar” şeklinde konuştu.