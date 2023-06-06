banner609

Havadan trafik denetiminde 345 araç kontrol edildi

HAVADAN TRAFİK DENETİMİNDE 345 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

AYDIN 06.06.2023, 10:06
Havadan trafik denetiminde 345 araç kontrol edildi

Aydın’ın Efeler, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde gerçekleştirilen havadan trafik denetimlerinde 345 araç ve sürücüsü denetlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde “Havadan Trafik Denetimi” gerçekleştirildi. Denetimlerde 345 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 18 araç sürücüsüne-sahibine cezai işlem uygulandı, 8 araç trafikten men edildi.

Yorumlar (0)
banner612
banner617
banner621