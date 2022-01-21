Hava sıcaklıkları düşünce, Aydın’da gece araç yıkaması durduruldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte araçlarda meydana gelen buzlanma dolayısıyla akaryakıt istasyonlarında gece araç yıkanması geçici süreyle durduruldu.

Aydın’ın yüksek kesimleri karla kaplanırken, şehir merkezlerinde de hava sıcaklıklarında ciddi düşüş yaşandı. Dondurucu soğuk havanın etkili olması sebebiyle özellikle gece ve sabaha karşı yaşanan buzlanmalardan dolayı merkez ilçe Efeler’de trafik güvenliğinin artırılması kapsamında yeni karar alındı. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre son günlerde buzlanma kaynaklı trafik kazalarında artış yaşandığı tespit edilmesi üzerine kazaların önüne geçmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla akaryakıt istasyonlarında gece araç yıkanması geçici süreyle durduruldu.

Konu ile ilgili Aydın Ticaret Odası’ndan (AYTO) yapılan açıklamada “Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Odamıza gelen bilgide, son günlerde hava şartlarından dolayı buzlanma kaynaklı kazalarda artışlar gözlemlendiği, bu nedenle il merkezinde ara sokaklar ile ana güzergahlarda özellikle buzlanmayı önleyici tedbirlerin alınmasının trafik güvenliği açısından önemli olduğunun değerlendirildiği ve akaryakıt istasyonlarında gece araç yıkamalarının geçici süreyle durdurulması gerektiği bildirilmiştir” ifadeleri yer aldı.