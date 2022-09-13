Hava destekli denetimlerde 1 saatte 37 araç cezadan kaçamadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan 37 araca cezai işlem uygulandı.

Aydın’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği’ne bağlı İHA operatörleri tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu çerçevede harekete geçen ekipler Efeler’de bulunan Atatürk Kent Meydanı’nda drone destekli denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, yaya önceliği, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve kırmızı ışıkta geçme konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı.

Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan, kırmızı ışık ihlali yapan, kasksız motosiklet kullanan sürücüler drone marifetiyle tespit edilirken kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık bir saat süren denetimlerde 100 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 37 araca toplam 10 bin TL cezai işlem uygulandı.