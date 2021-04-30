Hastaneden taburcu olmayı beklerken hayatını kaybetti

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Ahmet Efecan Narin bir süredir tedavi gördüğü gördüğü hastanede taburcu olmayı beklerken hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tekeler Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Efecan Narin rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. 17 Mart’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm sevenlerine hastaneden taburcu olabileceğini duyuran Narin doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden Narin’in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Narin’in cenazesinin bugün Tekeler Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

Genç adam 17 Mart’ta yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar tedavim devam etmekte olup Cuma günü hastaneden taburcu olabilirim. Taburcu olamazsam haftaya taburcu olabilirim. Şuan bir şeyim kalmadı, eskisi gibi iyileştim. Hepinizden dualarınızı bekliyorum. Bol bol dua edin benim için. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Bol bol dua dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.