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Hastanede gözaltına alınmak istenirken kaçtı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hastanede gözaltına alınmak istenirken yaşanan kargaşa sonrasında kaçan hükümlü polis ekiplerinin 10 kilometrelik kovalamacası sonucunda yakalandı.

AYDIN 22.09.2021, 18:07
Hastanede gözaltına alınmak istenirken kaçtı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hastanede gözaltına alınmak istenirken yaşanan kargaşa sonrasında kaçan hükümlü polis ekiplerinin 10 kilometrelik kovalamacası sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgi göre, yakınları ile birlikte Nazilli Devlet Hastanesi’ne gelen Fadıl D.’nin evrakta sahtecilik suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi. Hastaneye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak isteyen Fadıl D.’nin yakınları polise karşı direndi. Kargaşadan yararlanan Fadıl D. ve bir yakınıyla birlikte kiralık olduğu öğrenilen 48 AD 061 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı. Şahıslar bir süre sonra izlerini kaybettirdi.

GPRS sinyali konumlarını ele verdi

Polis ekipleri otomobilin kiralandığı firmaya ulaştı. Otomobilde bulunan GPRS cihazından alınan sinyallere göre otomobilin kırsal Eycelli Mahallesi’nde olduğunu tespit eden ekipler otomobili mahallede terk edilmiş bir halde buldu. Mahalleyi abluka altına altına alan sivil ve resmi ekipler tarafından kaçan Fadıl D. ve ismi henüz öğrenilemeyen yakınını yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları kısa süre sonra sonuç verdi ve aranan şahıs Fadıl D. otomobilin bulunduğu alana 3 kilometre uzaklıktaki Hasan Köse mevkiinde yakayı ele verdi.

5 kişi gözaltına alındı

Fadıl D. ve bir yakınının hastaneden kaçmasına yardımcı olan 5 kişi de polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda gözaltına alındı. Fadıl D.’nin kaçmasına yardımcı olan otomobildeki diğer kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

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