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Hastane çalışanlarının tiyatro oyunu ilgiyle izlendi
Aydın Devlet Hastanesi çalışanlarının kurdukları "Nefes Tiyatro Topluluğu" nun yazıp sahneye koyduğu interaktif komedi oyunu, büyük beğeni ile izlendi.
AYDIN 12.01.2023, 12:20
Aydın Devlet Hastanesi çalışanlarının kurdukları "Nefes Tiyatro Topluluğu" nun yazıp sahneye koyduğu interaktif komedi oyunu, büyük beğeni ile izlendi.
Hidayet Sayın Kültür Merkezi’ nde gerçekleştirilen tiyatro gösterisini, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr. Mustafa Ekici, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Op.Dr. Hakan Bulut, Hastane Yöneticileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar izledi.
İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan ve alkışlarla son bulan oyunun ardından Nefes Tiyatro Topluluğu’na günün anısına Aydın devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan tarafından çiçek takdim edildi.