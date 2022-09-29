Hastane çalışanları kan bağışına dikkat çekti

Aydın Devlet Hastanesi çalışanları Kızılay tarafından kurulan Mobil Kan Alma Noktasında kan bağışında bulunarak kan bağışının önemine dikkat çekti.

Aydın Devlet Hastanesi girişine, Kızılay ekipleri tarafından Mobil Kan Alma Noktası kuruldu. Hastane çalışanları, düzenli periyotlarla uygulanan bu bağış kampanyalarına destek olmak için kan bağışında bulundu. Bu uygulama ile birlikte hastane çalışanları, kan bağışının önemine ve hasta yakınlarının bu konuda farkındalık kazanmasını sağladı.