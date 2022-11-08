Harika Matematik Sergisi Aydınlı öğrencilerle buluştu

Proje Adası Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından Türkiye’nin tüm il ve ilçelerine matematik müzesi kazandırmak amacıyla oluşturduğu İstanbul Math Museum markasının çatısı altında geliştirilen ‘Harika Matematik Sergisi’ Aydın’daki özel bir okulda öğrencilerle buluştu.

Okul öncesinden 8’inci sınıfa kadar tüm matematik konularını içeren birbirinden renkli ve eğlenceli 100’e yakın istasyondan oluşan sergi, 2018 yılından günümüze kadar LGS’de çıkmış tüm matematik sorularına dokunarak soruları çözdürmesiyle dikkati çekiyor. Harika Matematik Sergisi’nde öğrenciler birbirinden eğlenceli oyunlar ile hem eğlendi hem de öğrendi. İstanbul Math Museum markasının bir parçası olan Harika Matematik Sergisi’nin Aydından başlayarak Türkiye turuna çıkacağını ifade eden Harika Matematik Sergisi’nin oluşturucusu ve Proje Adası Eğitim Hizmetleri Genel Direktörü Metin Akyol, "Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacılar çocuklar üzerine yaptıkları bir araştırmada matematiğe dair pozitif tutuma sahip olmanın, aritmetik problemlerin çözümü sırasında beyindeki önemli bir hafıza merkezi olan hippocampusu daha iyi çalıştırdığı sonucuna varmışlar. Çalışmanın başındaki isim Dr. Lang Chen hippocampusun daha iyi çalışması, matematik öğrenimde IQ’dan daha büyük etki yaptığını vurgulamıştır. İşte Harika Matematik Sergisi tam bu noktada devreye giriyor. Çocukların eğlenerek, oyunla, dokunarak matematiğe pozitif bir tutum geliştirmelerine yardımcı oluyor. Kısacası tüm çocuklara matematiğin korkulacak değil, sevilecek bir ders olduğunu gösteriyoruz. Amacımız ülkemizin tüm çocuklarına matematiği sevdirmek" dedi.