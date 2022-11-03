Hapis cezası bulunan şahıs Germencik’te yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi’nde yapılan operasyonda “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.