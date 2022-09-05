Halk Sağlığı Haftası etkinliklerine Aydın ilk kez ev sahipliği yapacak

Her yıl Sağlık Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen Halk Sağlığı Haftası kutlama etkinliklerine bu yıl ilk kez Aydın ev sahipliği yapacak.

Halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak amacıyla her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen kutlama etkinliklerine bu yıl ilk kez Aydın ev sahipliği yapacak. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, gerçekleştirilecek olan program çerçevesinde yapılacak olan etkinliklere tüm Aydınlıları davet etti.

6 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek olan bir dizi kutlama etkinliklerinin yanı sıra halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili vatandaşlara yönelik eğitici ve bilgilendirici faaliyetler de gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Her yıl Bakanlığımızca 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde yapılan kutlama etkinliklerine bu yıl ilk kez ilimiz ev sahipliği yapacaktır. 6 Eylül 2022 Salı Günü saat 14.00’da Kuşadası Kültür Turu (Güvercinada Kalesi) ile başlayacak olan etkinliklerimiz de Karton Tekne Yarışması, Halk Oyunları Gösterisi, Yüzme Yarışması, Müzik Gösterisi, Kano Yarışması, Yarışmaların Ödül Töreni, Dalgıçlar tarafından gerçekleştirilecek denizaltı afiş gösterimi, Deniz üzerinde Türk Bayrağı ve Paraşüt Tekne İle Afiş Gösterimi gerçekleştirilecektir. Programın ikinci bölümünde ise Saat 21.00’da Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Sahnesinde Sağlık çalışanlarımızdan oluşan Türk Müziği Korosu tarafından nadide eserlerin icra edilmesi, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibinin Gösterisi ve Fikirlerini Al Gel yarışması ödül töreni ile sona erecektir. Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Halk Sağlığı Haftası programına tüm halkımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.