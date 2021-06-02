banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Devlet-siyaset-mafya ilişkisi araştırılsın teklifi meclisten geçmedi
Devlet-siyaset-mafya ilişkisi araştırılsın teklifi meclisten geçmedi
Fransa'da kriz! Acil hatlar çöktü
Fransa'da kriz! Acil hatlar çöktü
Dolar için yıl sonu tahminimiz 9.5 TL
Dolar için yıl sonu tahminimiz 9.5 TL
Zam gelecek endişesi otomobil piyasasını hareketlendirdi
Zam gelecek endişesi otomobil piyasasını hareketlendirdi

Halk Eğitim Merkezi hayat boyu öğrenme etkinlikleri başladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı.

AYDIN 02.06.2021, 20:59
Halk Eğitim Merkezi hayat boyu öğrenme etkinlikleri başladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı.

Kuşadası’nda 1-7 Haziran tarihleri arasında yapılan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında etkinlikler düzenlenecek. Hafta Boyunca sürecek etkinlikler de. El Sanatları ve Resim Sergisi, Zeybek Halk Oyunları Gösterisi, Üsküp Yöresi Halk Oyunları Gösterisi, Bendir (Ritim) Gösterisi, Uygulamalı Kurs Tanıtımları, Yağlı boya-Sulu Boya Resim, İşaret Dili Eğitimleri, Dikiş ve Giyim Kursu Tanıtımları, Kafkas Halk Oyunları Gösterisi, Zeybek Halk Oyunları Gösterisi gibi etkinlikler gerçekleşecek. Kuşadası’nda ülke çapında en çok kursiyerin eğitim aldığına dikkat çeken Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, pandemi dolayısıyla bu yıl kursların iki ayda sonuçlandırıldığını ifade etti. Sergiler büyük beğeni ile ziyaret edilirken, Çakabey İlkokulu bahçesinde devam eden sergiyi şu ana dek yüzlerce kişi gezdi.
Yorumlar (0)
13°
açık