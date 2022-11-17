Hakkında hapis cezası bulunan şüpheli Çine’de yakalandı

Aydın’ın Çine ilçesinde hakkında 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Çine ilçesi Yolboyu Caddesi’nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında “Nitelikli Cinsel Saldırı” ve “Kişiyi Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma“ suçlarından aranan ve hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.