Hakkında 33 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından İncirliova ilçesinde hakkında 5 ayrı suçtan 33 yıl 7 ay hapis cezası şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, gece vakti yağma, silahla tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ve gece vakti silahla yağma suçu olmak üzere 5 ayrı suçtan toplam 33 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve aranan T.Y. isimli şahıs İncirliova ilçesinde Jandarma ve Suç Araştırma Timleri ve asayiş ekiplerinin çalışması ile yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.