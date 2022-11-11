Hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Köşk ilçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında ’Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Germencik ilçesi Reisköy Mahallesi’nde yapılan operasyonda da, ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Kullanmak ve Bulundurmak’ suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan I.E. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.