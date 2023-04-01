Son Dakika
Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
AYDIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE HAKKINDA 13 YIL 9 AY 36 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANIRKEN, JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SEVK EDİLDİĞİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
AYDIN 01.04.2023, 10:02
Aydın İL Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında 13 yıl 9 ay 36 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde ’bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan araması bulunan ve hakkında toplam 13 yıl 9 ay 36 gün hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. M.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.