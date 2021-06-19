Hakim ve savcı adaylarına kişisel gelişim eğitimi verildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kişisel gelişim seminerleri gerçekleşti.

ADÜSEM tarafından Aydın Adliyesinde görevli olan hakim ve savcı adaylarına yönelik olarak düzenlenen kişisel gelişim eğitimleri ADÜ öğretim üyeleri tarafından verildi. Aydın Adliyesinde görevli olan 24. ve 25. dönem hakim ve savcı adaylarına Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şakiroğlu ‘Öfke Kontrolü’, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Hale Bozkurt ‘Protokol Kuralları’, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı İcil Tuncer ‘Etkili İletişim Teknikleri’, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Bağcı Ayrancı ‘Etkili Yazım ve Hızlı Okuma Teknikleri’, İletişim Fakültesi Medya Çalışmaları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Hicabi Arslan ise ‘Medya Okur Yazarlığı’ konularında seminer verdi.

Seminer, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım ve Koordinatör Hakim Ali Rıza Akkeyik’in öğretim üyelerimize teşekkür belgesi takdim etmesi ile sona erdi.