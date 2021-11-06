Hacı Süleyman Efendi 2019 Yılı Türk Kültürüne Hizmet Ödülü Prof.Dr. Mustafa Kafalı’ya verildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Türk Ocakları Nazilli Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen Hacı Süleyman Efendi Türk Kültürüne Hizmet ödülünün 11.’si düzenlenen törenle Prof. Dr. Mustafa Kafalı’ya verildi. Kurul tarafından 2019 yılı ödülüne layık görülen ancak ödül töreninden önce hayatını kaybeden Prof.Dr.Kafalı’nın ödülünü eşi adına Kafalı’nın asistanı Prof.Dr.Abdullah Gündoğdu teslim aldı.

Türk dünyasına hizmet eden önemli isimlere Nazilli Türk Ocağı tarafından verilen, Hacı Süleyman Efendi Türk Kültürüne Hizmet Ödülü’nün 11’incisi Tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı’ya layık görüldü. Türk Ocakları Nazilli Şubesinin ev sahipliğinde, Nazilli Belediyesi’ne ait Hangar-Kafe Restoran’da yapılan ödül törenine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ADÜ Nazilli MYO Dekanı Doç.Dr.Tuncay Ercan Sepetçioğlu, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, davetliler ve çok sayıda Türk Ocağı Üyesi katıldı. Akşama yemeğinin ardından düzenlenen ödül töreninde aynı zamanda Pandemi döneminde büyük emekleri olan sağlıkçılara da teşekkür edildi.

“Türk Milleti çok değerli bir hocasını daha maziye gömmüştür”

Türk Ocağı Derneği Başkanı Ahmet Çekim, Nazilli’nin çok önemli bir değeri olan Hacı Süleyman Efendi’nin adını yaşatmak için 11.’sini düzenledikleri ödül töreninde, Türk tarihinin bilinmesi için Türk Ocağı olarak çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirterek, “Pandemi nedeniyle son 2 yıldır yapamadığımız ödül törenimizde 2019 yılında gerçekleştiremediğimiz 11. ödüle layık olan ancak hayatını kaybetmesi nedeniyle ödülünü teslim edemediğimiz sayın hocamızın ödülünü 2 yıl sonra saygıdeğer eşi adına çok değerli asistanı Prof.Dr.Abdullah Gündoğdu’ya takdim ettik. Türk Milleti çok değerli bir hocasını daha maziye gömmüştür. Ancak O’nun bize bıraktıkları geleceğimize ışık olmaya devam edecektir. Allah rahmet eylesin” dedi.

“Nazilli, milli tarihimiz için de önemli bir bölge”

Merhum Hocası adına anlamlı ödülü teslim alan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Abdullah Gündoğdu, yaptığı konuşmada, “Bu görev bizim rahmetli hocamız Profesör Doktor Mustafa Kafalı’nın devretmiş olduğu bir görev. Mustafa Kafalı Hoca, Türk Ocaklarının Nazilli şubesi tarafından düzenli olarak verilen Türk kültürüne hizmet ödülüne layık görüldü. Merhum hocamıza bu ödülü Hacı Süleyman Efendi adına veriliyor ki bu şahsiyette Nazilli Bölgesi’nin Aydın din adamlarından ve Milli Mücadele’nin kahramanlarından birisi. Bu vesileyle hocamıza layık görülen bu ödülü, hocamız hayatta olmadığı için ve saygıdeğer eşleri de sağlık sorunları ile uğraştığı için onun asistanı ve öğrencisi olmak şerefine nail olmuş bir olarak biz almaya geldik. Nazilli bölgesi, bizim güzel ülkemizin güzide bir bölgesi ve burası aynı zamanda milli tarihimiz için de önemli bölge. Hem Milli Mücadele tarihimiz için önemli hem de ülkemizin siyasi iktisadi tarihi için önemli. Ve burası eskiden beri zaten aydın bir muhiti teşkil ediyor. Bilinçli bir muhiti teşkil ediyor. Seçkin bir bölge olarak Türkiye’de saygın bir konuma sahip. Bu vesileyle hem bu seçkin ortamla tanışmış olmaktan ben çok mutlu oldum. Türk Ocağı’nın dayanmış olduğu Türk milliyetçilik fikri zaten Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran temel fikir olması vesilesiyle hocamın da bu yöndeki Türk dünyasında, Türk kültüründe ve Türk düşünce hayatındaki yeri ile Hacı Süleyman Efendi adına düzenlenen bu Türk Kültürüne Hizmet Ödülünü almış olmak zaten çok uygun oldu. Bende bu konuda memnuniyeti ifade etmek isterim” dedi.

“Türk Ocağının kuruluşu 1912 yılına uzanmaktadır”

Nazillinin çok kıymetli değerler yetiştirdiğini vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Hacı Süleyman Efendi de bunlardan biridir. Atatürk’ün ülkü arkadaşıdır. Türk Ocağının kuruluşu 1912 yılına uzanmaktadır. Bugün bu derneğin kıymetli üyeleri ile birlikte Türklük kültürüne hizmetleri nedeniyle ödül takdiminde bulunduk. Hocamıza Türk kültürüne sağladıkları katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin kurtuluşu için varını yoğunu ortaya koymuş bilgeliğinin tecrübesini ortaya koymuş, Nazillimizi, bölgemizi teşkilatlandırmış Hacı Süleyman Efendi’nin ödülüdür” dedi.

Törende Kaymakam Arısoy, Başkan Özcan ve Başkan Çekim tarafından 2019 yılı ödülüne layık olarak seçilen Tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı adına ödülü ve hediyeleri asistanı Prof.Dr. Abdullah Gündoğdu’ya takdim edildi.

Tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı kimdir?

Türk tarihi alanında önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Mustafa Kafalı, 85 yaşında hayatını kaybetti. Genel Türk tarihi ve kültürü alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Mustafa Kafalı, önemli araştırmalara imza atmıştı. Nihal Atsız’ın öğrencilerinden olan ve Türk tarihine ışık tutan Prof. Dr. Kafalı, Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde yaptı. 1934 yılında Konya’da doğan Prof. Dr. Mustafa Kafalı 1960 Aralık ayında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Umumî Türk Tarihi Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. ’Ötemiş Hacı’ya Göre Cuci Ulusu’nun Tarihi’ adlı tezi ile Aralık 1965 yılında doktor unvanını aldı. 1971-1972 yıllarında bir yıl, üniversite kontenjanıyla Londra’ya giderek ilmi incelemelerde bulundu.Yurda dönüşünde tamamladığı ’Altın-Orda Hanlığı’nda Sayın Han Sülalesi Devri (1227-1360)’ adlı tezi ile 1973 Kasımı’nda doçentlik unvanını aldı. Profesörlük takdim tezi olarak sunduğu "Çağatay Hanlığı (1227-1345)" adlı eseriyle 24 Mayıs 1982’de bu unvanı aldı. Türk Tarih Kurumu üyesi olan Mustafa Kafalı İngilizce ve Rusça biliyordu.