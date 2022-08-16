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Hacdan sonra yaşlılara yemek ikram etti

Aydın’da bir hayırsever hacdan döndükten sonra Aymelek Derneği aracılığıyla yaşlılara yemek ikram etti.

AYDIN 16.08.2022, 10:47
Hacdan sonra yaşlılara yemek ikram etti

Aydın’da bir hayırsever hacdan döndükten sonra Aymelek Derneği aracılığıyla yaşlılara yemek ikram etti.

Aydın genelinde birçok ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Aymelek Derneği, yaşlı çınarların da yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Dernek Başkanı Yurdagül Altınbaş bir hayırseverin yemek ikramını yaşlılara ulaştırdı. Hacca giden Gülseren Harmancı isimli bir hayırsever, hac dönüşünün ardından yaşlı çınarlara yemek ikram etti, hacdan getirdiği hurma, tesbih ve seccadeleri de hediye etti.

Hayırsevere teşekkür ederek örnek bir davranış sergilediğini ifade eden Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, “Mübarek topraklara ziyaretinden sonra hac yemeğinin yaşlılarımıza ikram edilmesini isteyen Gülseren Harmancı’dan Allah razı olsun. Bu ilk oldu. Çokta güzel ve hayırlı oldu. Hurmasını, tesbihini, seccadesini yaşlılara hediye eden, gönlü güzel kardeşimizin haccı makbul, hayrı kabul olsun” dedi.

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