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Güzelköy Mahallesi’nde mezarlık yapım çalışmaları sürüyor

GÜZELKÖY MAHALLESİ’NDE MEZARLIK YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AYDIN 14.09.2020, 10:01
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Güzelköy Mahallesi’nde mezarlık yapım çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri Güzelköy Mahallesi’nde yeni mezarlık yapım çalışmalarına devam ediyor.

Söz konusu alanın tamamlanmasıyla Güzelköy Mahallesi’nin yaklaşık 40 yıllık mezar yeri ihtiyacının karşılanmış olacağını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Nazilli Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde bu alanı da kullanılır hale getireceğiz. Nazilli şehir merkezimizde bulunan mezarlıklara benzer güzel bir alan kazandırıyoruz. Geçtiğimiz yıl Esenköy Mahallemizde benzer bir çalışma yapmıştık. Fen İşleri Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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