Güzelçamlı sahilde mülteci cesedi bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi’nde sahilde bir mülteci cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kente bağlı Güzelçamlı Mahallesi sahilinde hareketsiz bir erkek cesedinin yattığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye çok sayıda Jandarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre cesedin, mülteci olduğu ve boğularak öldüğü düşünülüyor. Cenaze Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.