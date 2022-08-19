Güvercinda Kalesi’den caz melodileri yükseldi

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde ’Maffy’ olarak tanınan Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay’ın anısını yaşatmak için düzenlenen ’Maffy Kuşadası Caz Günleri’ çerçevesinde Aydın Kahya Jazz Band, Güvercinada’da sanatseverlerle buluştu.

Yaz boyunca dünyaca ünlü caz sanatçılarına ev sahipliği yapan Güvercinada Kalesi, son olarak caz müziğin önemli isimlerinden Aydın Kahya Jazz Band’i ağırladı. Trombon ve vokal alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan Aydın Kahya’ya gitarda Önder Focan, piyanoda Jeff Giansy, kontrbasta Yarkın Tuncer, davulda Erhan Seçkin eşlik etti. Güvercinada Kalesinin eşsiz manzarası ve tarihi atmosferinde gerçekleşen konser sanatsevere unutulmaz bir gece yaşattı.

KUSAV Başkanı Levent Köylü’nün de katıldığı konserde konuşan Aydın Kahya “Caz müzik kültürü herkeste yoktur çünkü çok özel bir müzik türüdür. Caz müziğin önemini bilen ve bugün bizi dinlemeye gelen herkese ve bize ev sahipliği yapan Kuşadası Belediyesine teşekkür ederiz. Bugün melodilerimizin hepsi var olan bütün güzelliklere uzanmak için” dedi.