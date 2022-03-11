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Güvercin masa memnuniyetin adresi oldu

Kuşadası Belediyesi’nin başvuru ve çözüm merkezi Güvercin Masa, sorun ve talepler kadar Belediye hizmetlerinden duyulan memnuniyetin de aktarıldığı bir birim olarak hizmet vermeye başladı. Son iki buçuk ay içerisinde Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturulan sorunlar nedeniyle Güvercin Masa’ya yüzlerce teşekkür mesajı geldi.

AYDIN 11.03.2022, 15:08
Güvercin masa memnuniyetin adresi oldu

Kuşadası Belediyesi’nin başvuru ve çözüm merkezi Güvercin Masa, sorun ve talepler kadar Belediye hizmetlerinden duyulan memnuniyetin de aktarıldığı bir birim olarak hizmet vermeye başladı. Son iki buçuk ay içerisinde Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturulan sorunlar nedeniyle Güvercin Masa’ya yüzlerce teşekkür mesajı geldi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından “vatandaş memnuniyeti odaklı hizmet” anlayışı doğrultusunda kadrosu güçlendirilerek yeniden yapılandırılan Güvercin Masa, çözümün adresi olmayı sürdürüyor. “Başvuru Masası”, “Koordinasyon Merkezi”, “Çağrı Merkezi” ve “Gezici Ekip” birimlerinden oluşan Güvercin Masa, donanımlı, çözüm odaklı ve güler yüzlü kadrosu ile Kuşadası Belediyesi ile kent sakinleri arasında köprü görevi görüyor.

Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası ile Davutlar Mahallesi Ek Hizmet Binası’nda hizmet veren Başvuru Masası, vatandaşları kapıda karşılayarak ıslak imzalı dilekçeler ile sözlü ve yazılı talepleri alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren Çağrı Merkezi, 460 40 40 ve 4447114 numaralı hatlara gelen başvuruları alarak Koordinasyon Merkezi’ne iletiyor. Gezici Ekip, belirlenen program dâhilinde kentin tüm mahallelerini dolaşarak vatandaşlarla birebir iletişim kuruyor. Koordinasyon Merkezi ise Kuşadası Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ile www.kusadasi.bel.tr adresli web sitesine, 0552 460 40 40 numaralı WhatsApp hattına, Güvercin Masa’nın Çağrı Merkezi’ne gelen ve Gezici Ekibe iletilen kent ile ilgili istek, öneri ve şikayetleri ilgili birimlere ve kurumlara, gelen yanıtları ise vatandaşlara aktarıyor.

2022 yılının ilk 70 gününde 627’si Gezici Ekip tarafından olmak üzere 14 bin 124 başvuruya yanıt veren Güvercin Masa, sorun ve taleplerin yanında Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen hizmetlerle ilgili memnuniyetin aktarıldığı bir birim olarak da hizmet vermeye başladı. Son iki buçuk ay içerisinde yüzlerce vatandaş, Güvercin Masa’ya çağrı merkezi, whatsapp hattı ve sosyal medya sayfaları aracılığıyla ulaşarak memnuniyetini belirtti. Vatandaşlar, Güvercin Masa personelinin ilgisi, iletilen sorunların hızlı bir biçimde çözüme kavuşturulmuş olması ve sunulan hizmetler nedeniyle Kuşadası Belediyesi’ne ve Başkan Ömer Günel’e teşekkürlerini iletti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadalı hemşehrilerinin memnuniyetinin çalışma ve hizmet üretme motivasyonlarını artırdığını belirterek “Sağlıklı iletişim, geri bildirim öğesini de içinde barındırması gereken çift yönlü bir süreçtir. Bu noktada hemşehrilerimizle doğrudan iletişim kurmak ve yaşanan sorunlara en hızlı biçimde müdahale edilmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Güvercin Masa birimimiz büyük önem taşıyor. Son dönemde belediyemizin sunduğu hizmetlerden duyulan memnuniyeti ifade eden teşekkür mesajlarının sayısında ciddi bir artış olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bu bir yandan hemşehrilerimiz ile sağlıklı ve doğru bir etkileşim içerisinde olduğumuzu gösterirken bir yandan da sunduğumuz hizmetlerin yerine ulaştığını ortaya koyuyor” dedi.

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