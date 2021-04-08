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Güney Ege’de fırtına bekleniyor

Bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Güney Ege’de fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AYDIN 08.04.2021, 12:19
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Güney Ege’de fırtına bekleniyor

Bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Güney Ege’de fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Güney Ege’de bugün (08.04.2021 Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Cumartesi (10.04.2021) günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtına sebebiyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.
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hafif yağmur