Güney Ege’de fırtına bekleniyor

Bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Güney Ege’de fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Güney Ege’de bugün (08.04.2021 Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Cumartesi (10.04.2021) günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtına sebebiyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.