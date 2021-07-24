banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Kurbanlık boğanın saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
Biden’a destek eriyor!
Biden’a destek eriyor!
Kısıtlama protestosu adeta savaşa dönüştü
Kısıtlama protestosu adeta savaşa dönüştü

Güney Ege’de fırtına bekleniyor

Bugün ve yarın akşam saatlerine kadar orta ve güney Ege’de fırtına bekleniyor.

AYDIN 24.07.2021, 18:19
Güney Ege’de fırtına bekleniyor
banner502

Bugün ve yarın akşam saatlerine kadar orta ve güney Ege’de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Orta ve Güney Ege’de, rüzgarın bugün ve yarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden zaman zaman 6 ila 8 bofor kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şiddetine ulaşacak hızlarda esmesi beklenmektedir. Fırtınanın, yarın (Pazar) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir” denildi.
Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
banner501