Bugün ve yarın akşam saatlerine kadar orta ve güney Ege’de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Orta ve Güney Ege’de, rüzgarın bugün ve yarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden zaman zaman 6 ila 8 bofor kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şiddetine ulaşacak hızlarda esmesi beklenmektedir. Fırtınanın, yarın (Pazar) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir” denildi.