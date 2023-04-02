Güney Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

Ege Denizi’nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi beklenirken, Meteoroloji fırtına konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Güney Ege’de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.