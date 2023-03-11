Güney Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

Güney Ege Denizi’nde rüzgarın yarın gece saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Güney Ege’de rüzgarın yarın (12.03.2023 Pazar) gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 14.03.2023 Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.