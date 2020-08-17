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Güllübahçe Antik Kenti’nde yangın
AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE BULUNAN GÜLLÜBAHÇE’DE BULUNAN PRİENE ANTİK KENTİ’NDE YANGIN ÇIKTI.
AYDIN 17.08.2020, 17:09
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Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Güllübahçe’de bulunan Priene Antik Kenti’nde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Priene geçtiğimiz yıl UNESCO geçici listesine girmişti.
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