GSB Spor Okulları gençleri bekliyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Aydın’da yürütülen GSB Spor Okulları, 21 farklı branşı ile gençlere sporu sevdirmeye devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları yaz döneminde faaliyetlerine hız kesmeden sürdürüyor. Aydın’da da 21 farklı branşta verilen eğitimler uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, spor okulları gençleri bekliyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 17 ilçede düzenlenen 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin bilişsel ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sportif kurslar verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede voleybol, atletizm, badminton, bocce, basketbol, boks, cimnastik, hemsball, güreş, futbol, judo, karate, hentbol, masa tenisi, taekwondo, okçuluk, tenis, floor curling, hokey, atıcılık ve yüzme branşlarında binlerce başvuru gerçekleştirildi. Yaz tatilini sporla iç içe geçiren gençler ise zamanlarını verimli ve sağlıklı bir şekilde geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Aydın’ın 17 ilçesinde aktif bir şekilde ücretsiz spor eğitimlerinin devam ettiğini dile getiren Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “29 Haziran’da kayıtlarının alınması ile başlayan GSB Spor Okulları’nda şuan hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Gençlerimizin, ailelerin taleplerini karşılamak için aktif bir şekilde 91 antrenörümüzle 17 ilçemizde sahada yer alıyoruz. Ayrıca Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesiyle Aydın’da 7’den 70’e yüzme bilmeyen kalmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirilecek projelerle Aydın’ın spor kenti olmasını hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.