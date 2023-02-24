Gönüllü psikolojik danışmanlar deprem bölgesine gitti

Aydın il genelindeki okullarda görev yapan gönüllü psikolojik danışmanlar, depremden etkilenen öğrencilere psiko-sosyal destek vermek için Kahramanmaraş’a gitmek üzere yola çıktı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. ’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu.

Yaşanan deprem felaketinin ardından Aydın İl genelindeki okullarda görev yapan ve gönüllü olan psikolojik danışmanlar, depremden etkilenen ve bölgede kalan öğrencilere psiko-sosyal destek vermek için Kahramanmaraş’a gitmek üzere yola çıktı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan tarafından Kahramanmaraş’a uğurlanan psikolojik danışmanlar deprem bölgesindeki görevleri boyunca öğrenciler ile görüşerek manevi destek sağlayacak.