Gönül gözüyle Arkeoloji Müzesi’ni gezdiler

Aydın’ın Efeler ilçesinde ziyaretçilerini bekleyen Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret eden görme engelli bireyler, gönül gözleriyle tarihi eserleri inceledi.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, görme engelliler ve ailelerine yönelik, Aydın Arkeoloji Müzesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Gönül gözleriyle müzeyi gezen görme engelli bireylere Arkeolog Arzu Cevizci, betimleyerek anlattığı eserler hakkında bilgi verdi. Betimleme yoluyla anlatılanları dikkatle dinleyen görme engelli bireyler, izinleri olmasına rağmen zarar görmemesi adına tarihi eserlere dokunmazken, betimlemeleri hayal dünyalarında canlandırdı.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen; “Bizler bugün görme engelli arkadaşlarımız ve aileleri ile birlikte müzede yer alan eserleri tanıma ve bilgi edinme imkanına sahip olduk. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bir vatanın sahibi olmanın yolu, o topraklarda yaşamış, tarihi olayları bilmek, doğmuş uygarlıkları tanımak, sahip olmaktan geçer’ sözü ışığında coğrafyamızı tanıma fırsatı bulduk. Gerceklestirilen bu ziyaret vesilesiyle kültürümüzün ve tarihimizin ne kadar zengin olduğunu ve yaşadığımız coğrafyanın ne kadar kıymetli olduğunun bir kez daha farkına varmış olduk. Etkinliğimizde bizlere destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Engellilerin Annesi Özlem Çerçioğlu’na ve bizlere kapılarını açan Aydın Müze Müdürlüğü ve personeline çok teşekkür ederim” dedi.