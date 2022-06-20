Gölette boğulan gençler son yolculuğa uğurlandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde suni sulama göletinde boğularak hayatını kaybeden 2 genç, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı.

Nazilli ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde serinlemek için girdikleri suni sulama göletinde boğularak hayatını kaybeden Resul Baybora (17) ile Yusuf Güzel (17) gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Talihsiz gençleri son yolculuğuna uğurlamak için çok sayıda vatandaş, camiye akın ederken cenaze töreninde gençlerin ailesi de güçlükle ayakta durdu.

“Arkadaşını kurtarmak istedi”

Edinilen bilgiye göre 5 genç, serinlemek için evlerinin yaklaşık beşyüz metre yakınında bulunan suni sulama göletine gitti. Yanlarında getirdikleri halata tutunarak suya giren 5 gençten 2’si yüzmek için halatı bıraktı. Halatı bırakan gençlerden Resul Baybora bir anda suda çırpınmaya başladı. Baybora’nın boğulduğunu fark eden Yusuf Güzel ise arkadaşını kurtarmak için çaba sarf etti. Talihsiz gençler, girdikleri göletten çıkamayıp boğularak hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler gençlere ulaşmak için yoğun çaba sarf ederken, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 2 gencin cansız bedenine ulaşıldı.

“İlçeyi yasa boğdu”

Yaşanan talihsiz olay, Nazillili vatandaşları yasa boğarken, çok sayıda vatandaş cenaze törenine katıldı. İki genç, Yıldıztepe Mahallesi’ndeki Bilal-i Habeşi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mahallesi Malhallı Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ile gençlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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