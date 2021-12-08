Göç İdaresi Aydın İl Müdürlüğü Söke’de doğru bilinen yanlışlar konusunda bilgilendirdi

Aydın’ın Söke ilçesinde Söke Kaymakamlığı ve Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından toplantı gerçekleştirildi.

Söke Belediyesi Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu’nda yapılan toplantıya Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Aydın İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç başta olmak üzere Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Salih Devrim, İş-Kur yetkilileri, daire müdürleri, mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda Aydın İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç tarafından yabancı uyruklu vatandaşların hak ve yükümlülükleri, uluslararası koruma ve ikameleri, geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinleri, Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER 157) hattı, insan ticareti ile mücadele, evlenme ve mülk edinme gibi konularda sunum yapıldı.

Toplantıda özellikle sosyal medya mecralarında yabancı uyruklu vatandaşlara sağlanan imkanlar hakkında doğru bilinen yanlış bilgiler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç yaptığı açıklamada mahalle muhtarlarına kendilerine gelen yabancı vatandaşlarla ilgili merak ettikleri tüm konularda; YİMER hattı yada İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden gerekli ve doğru bilgileri her zaman edinebileceklerini söyledi.

Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların oy kullanma, maaş almaları gibi konularda sosyal medya mecralarında birçok bilginin dolaştığını belirten İl Müdürü Soner Koç; “Özellikle Suriyeli göçmenlere yönelik çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor. Bu bilgilerin çoğu gerçeği yansıtmamaktadır” dedi. Aydın ili genelinde toplam 8 bin Suriyeli vatandaşın bulunduğunu belirten Soner Koç; Türkiye genelinde bulunan hangi ülke uyruklu olursa olsun tüm göçmenlerin biyometrik bilgilerinin tamamı veri tabanına kayıtlı olduğunu, bu verilerin ilgili tüm kurumlarca paylaşıldığını ifade etti.

Gerçekleştirilen toplantının doğru bilgilenme açısında son derece faydalı olduğuna inandığını dile getiren Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, sunumu ve verdiği bilgilerden dolayı Aydın İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç’a teşekkür etti. Sadece Türkiye’nin değil dünya ülkelerinin düzenli yada düzensiz göç olgusuyla karşı karşıya olduğunu belirten Kaymakam Ümit Hüseyin Güney; “Bu süreç zor ve yorucu olsa da insani ve iyi yönetilirse de faydalı olabilir. Ülkemiz bu süreci doğru yönetmek anlamında tüm gerekli adımları atmış ve atmaya da devam etmektedir” diye konuştu.