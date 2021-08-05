Gıda Çarşı’nda temizlik ve bakım çalışması yapıldı

Efeler Belediyesi ekipleri Gıda Çarşısı’nda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalarına devam eden Efeler Belediyesi, Aydın ekonomisinin can damarlarından biri olarak bilinen, Aydın Toptan Gıda Çarşısı ve İş Merkezi’nde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi, hava sıcaklığının rekor seviyelere yükseldiği bu günlerde, olası bir yangın ihtimaline karşı ilçe genelinde kuru ot temizliği çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda görev alan Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, oldukça geniş bir alana sahip olan Aydın Toptan Gıda Çarşısı ve İş Merkezi’nde kuru ve yabani ot temizliği işlerini yaptı. Efeler Belediyesi’nce gerçekleştirilen özverili çalışmalar sayesinde nezih bir kimliğe sahip olan çarşıda yapılan hummalı çalışmalar, rutin olarak sürdürülüyor.