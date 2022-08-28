Germencik’te Yaz Kur’an Kursları’nda kapanış ve ödül töreni gerçekleştirildi

Germencik İlçe Müftülüğü 2022 Yılı Yaz Kur’an Kursları için kapanış ve ödül töreni gerçekleştirdi.

Germencik İlçe Müftülüğü’ne bağlı tüm Yaz Kur’an Kurslarında kapanış programı düzenlendi. Kapanış programlarına İlçe Müftüsü Selman Coşkun, İlçe Vaizi Adem Karaca ve Din Hizmetleri Uzmanı Cüneyt Karataş katıldı. "

Katıldığı programlarda öğrencilere hitap eden İlçe Müftüsü Selman Coşkun, "Değerli anne babaların kıymetli evlatları, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizler bu sene tatilinizi Kur’an-ı Kerim ve hayatınız boyunca faydalı olacak temel dini bilgiler öğrenerek geçirdiniz. Sizlere bu bilinci ve değerlerimizin kıymetini anlatan ebeveynlerinizdir. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri gelecek yıllarda da Yaz Kur’an Kurslarımızda ağırlamaktan mutluluk duyarız. Öğrendiklerinizi sürekli güncel tutun okuyun, unutmamaya gayret edin. Hafta sonları hocalarımızdan destek alarak tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Yapılan tüm programlarda emeği geçen hayırsever vatandaşlarımıza, hocalarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Program sonunda dün yapılan Yaz Kur’an Kursları Temel Dini Bilgiler Yarışması’nda başarılı olan 13 öğrenciye ödülleri takdim edildi.